Gran Premio di Formula E a Misano: in pole anche il Vallauri di Fossano

È tornato a casa con un ricco bottino di esperienze e riconoscimenti, l’I.I.S. Vallauri, dopo un fine settimana (dal 12 al 14 aprile) all’insegna della mobilità sostenibile nell’ambito del Gran Premio di Formula E a Misano Adriatico.



Come realtà capofila della Rete di Scuole per la Mobilità Sostenibile – E-mobility, l’istituto di Fossano ha organizzato e partecipato a tre momenti importanti di formazione e informazione per studenti e docenti. Nello specifico, gli appuntamenti hanno visto: l’esposizione di prototipi e modellini elettrici funzionanti all’interno di uno stand nel circuito di Misano, la partecipazione alla 1° Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile con la squadra corse Vallauri denominata Saetta Racing Team e la conduzione della 2° Conferenza Nazionale della Rete di Scuole per la Mobilità Sostenibile, con l’obiettivo di progettare il prossimo triennio di lavoro della rete nazionale E-mobility.



“Le soddisfazioni nei giorni scorsi sono state moltissime – racconta Paolo Cortese, dirigente scolastico dell’I.I.S. Vallauri e presidente della Rete di Scuole per la Mobilità Sostenibile E-mobility – . Gli studenti sono stati davvero contenti di mostrare i loro prototipi ai tanti spettatori del Gran Premio e fargli provare l’esperienza di prendere parte al circuito di Misano manovrando i modellini delle auto in gara. Il confronto con le altre scuole durante la Conferenza Nazionale della Rete E-Mobility, oltre al prestigioso contributo di un incaricato del Ministero dell’Istruzione e di alcuni partners come Motus E e l’agenzia del ministero del Lavoro Sviluppo lavoro Italia, ci hanno fatto capire sia come scuola che come capofila del progetto che stiamo lavorando nella giusta direzione. Infine, il grande successo della prima edizione della Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile e la partecipazione del Saetta Racing Team e dei ragazzi delle quarte e quinte di meccanica ed elettrotecnica sono stati la ciliegina sulla torta. Approfitto per ringraziare il Cemi – Centro Europeo Modellismo Industriale di Savigliano, con cui vogliamo condividere il successo della nostra squadra corse, visto il loro importantissimo contributo nell’ideazione e realizzazione della carrozzeria del modellino proposto in gara”.



“La Rete di Scuole per la Mobilità Sostenibile è una realtà didattica, composta da numerosi Istituti Tecnici e Professionali d’Italia, uniti per creare opportunità formative e professionali sostenibili ed affrontare le nuove prospettive di un mondo del lavoro in evoluzione – spiega Claudio Cavallotto, docente e referente del progetto E-Mobility per l’I.I.S. Vallauri – . Le dieci scuole che sono intervenute alla Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile hanno dato il massimo e presentato dei progetti ammirevoli. Ricordo che motore e batterie, fornite dallo sponsor tecnico Comoli Ferrari che ringrazio, erano gli unici componenti uniformi per tutte le squadre che invece si sono sbizzarrite in forme e design sempre più efficienti e sostenibili. Anche i trofei della Gara, realizzati dal Pomlab, il fablab interno al Vallauri, sono stati costruiti in legno, in linea con il tema della tre giorni”.



La squadra corse dell’I.I.S. Vallauri è composta dagli studenti Davide Bergese, Mattia Berbotto, Simone Cornero, Luca Devalle, Giorgio Gallo, Filippo Manfredi, Andrea Milanesio, Simone Perno, Francesco Sarvia e dai docenti Alberto Garnero e Gerardo Mazzotta.