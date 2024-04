Villafalletto, inaugurato l'angolo lettura della scuola media dedicato a Mavi Mariano

Giovedì 11 aprile, presso la Scuola Media di Villafalletto, si è tenuta l’inaugurazione dell’Angolo lettura e della Sezione staccata della Biblioteca comunale di Villafalletto, che rappresentano il risultato finale del progetto “I ragazzi e la lettura” e un importante segno del rinnovamento e del cambiamento didattico, iniziato nella Scuola secondaria, con l’introduzione del modello Dada.

Alla presenza di tutti gli alunni dell’Istituto, dei rappresentanti di tutti gli Enti coinvolti e di numerosi ospiti, la prof.ssa Burdino ha spiegato che si è deciso di dedicare l’Angolo lettura alla signora Maria Vincenzina Oberto, da tutti conosciuta come Mavi Mariano, che è stata la fondatrice e per tantissimi anni l’anima dell’Associazione “La Casa delle donne”, con cui la Scuola Media collabora da quasi 20 anni.

La sig.ra Mariano ha sempre creduto molto nel valore educativo della Scuola, per questo ogni anno sollecitava gli insegnanti per proporre ai ragazzi delle tematiche significative, che li aiutassero a maturare e a diventare dei cittadini consapevoli. Mavi ha sempre amato leggere e ha sempre pensato che i libri, con le idee in essi contenuti, fossero una risorsa fondamentale e insostituibile per la crescita dei ragazzi e per imparare. Per questi motivi si è deciso di dedicare a lei il nuovo spazio di lettura, presente nella scuola, luogo in cui è anche stata sistemata la Sezione staccata per ragazzi della Biblioteca comunale di Villafalletto.

Il progetto, come hanno spiegato alcuni alunni, è iniziato nel mese di settembre, con l’allestimento, grazie a libri da loro stessi portati, di biblioteche di classe, che, con l’adesione al progetto #ioleggoperché, si sono arricchite di numerosi altri testi.

Successivamente la Biblioteca comunale di Villafalletto si è resa disponibile per un prestito, a lungo termine, di libri per ragazzi, prestito che, grazie anche alla collaborazione del sistema Bibliotecario di Fossano, si è trasformato, nella creazione, presso la Scuola media, di una sezione staccata per ragazzi della Biblioteca stessa. Questo ha permesso di portare libri diversi, interessanti e accattivanti tra i ragazzi, accendendo in loro la curiosità e il desiderio di leggere.

Successivamente alcuni docenti hanno letto una frase, tratta da un libro per loro significativo, da dedicare agli alunni, poi tutti i presenti sono stati coinvolti in un'attività di riflessione sull’avere o meno tempo per leggere.

L'inaugurazione, dopo l’intervento e il saluto di tutti coloro che, in modo diverso, hanno contribuito alla realizzazione di questo meraviglioso progetto, si è conclusa con un rinfresco offerto dal Comune di Villafalletto.

Si ringraziano tutti gli insegnanti, in particolare quelli di lettere e soprattutto la prof.ssa Galfrè Giulia, che per prima ha proposto questo grande sogno, tutti i membri del Consiglio della Biblioteca di Villafalletto che, insieme al referente del sistema Bibliotecario di Fossano, Comba Maurizio, hanno accettato e appoggiato l’iniziativa, la Dirigente scolastica Stefania Magnaldi e il Sindaco Giuseppe Sarcinelli che l’hanno resa possibile dal punto di vista burocratico.

Un grande grazie alla Casa delle donne, che ha contribuito all’acquisto degli arredi, a tutti gli alunni che, con i loro disegni e oggetti, hanno abbellito l’Angolo lettura, e ai collaboratori scolastici che ci hanno aiutati concretamente con chiodi, fili, scale.

Infine, il sig. Armando Mariano che, profondamente emozionato, ha ricordato il profondo amore per i libri da parte di sua moglie e tutti coloro che, partecipando, hanno voluto condividere con noi questo importante momento: gli ex dirigenti della nostra Scuola, Costanzo Fissore, Annita Olivero e Davide Martini, alcune ex colleghe e collaboratori scolastici, gli operatori del Doposcuola e il prof. Alessandro Tonietta.