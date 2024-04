Ceva, premiati sul palco del Marenco gli studenti del Cfpcemon

Nel contesto della celebrazione del 25 Aprile a Ceva, gli studenti del Cfpcemon "Ernesto Rebaudengo" sono stati onorati con una Borsa di Studio del valore di 500 euro, assegnata loro nel quadro del Bando "La Nuova Resistenza", promosso dal Comune di Ceva.

Le frasi premiate, frutto del lavoro svolto dagli studenti in piena autonomia, colpiscono per la loro profonda semplicità e la speranza che trasmettono per un futuro migliore.

“La Pace è la melodia dell’anima, lasciamo che risuoni nel cuore di ogni essere umano” Classe prima Operatore meccanico

“Ogni gesto di Pace che compio è un seme di speranza per un futuro migliore” Classe prima Operatore del benessere

“La Libertà è come l’aria ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare” Classe seconda Operatore del benessere

“La Pace è il nostro dono di vita” Classe seconda Operatore meccanico

Durante la cerimonia tenutasi presso il Teatro Marenco, arricchita dal profondo significato che questa giornata rappresenta, il Direttore Generale Marco Lombardi e la Direttrice della sede cebana Simona Giacosa hanno ricevuto il premio in un momento di grande commozione.

“Le parole pensate dai nostri giovani, - ha spiegato Simona Giacosa - cariche di significato e intrise di una profonda consapevolezza, sono riuscite a catturare l'essenza stessa della giornata e dei valori che essa incarna.

Insieme a tutto il corpo docente, desidero ringraziare di cuore il Comune di Ceva per aver reso possibile questa lodevole iniziativa: la borsa di studio del valore di 500 euro conferita ai premiati, che rappresenta non solo un riconoscimento del loro impegno, ma anche un investimento nella nostra scuola.

Ringraziamo inoltre Giorgio Gonella, che da anni incoraggia la memoria e valorizza il talento e l'impegno dei giovani nella costruzione di un futuro migliore.

Infine, un ringraziamento agli studenti per il loro prezioso contributo: ci auguriamo che le loro parole continuino a risuonare nei cuori e nelle menti di tutti noi, ispirandoci a essere protagonisti attivi di un mondo migliore.”

In un periodo storico caratterizzato da sfide e incertezze, il contributo dei giovani assume un'importanza sempre maggiore. La premiazione degli studenti del Centro di Formazione Professionale rappresenta un segnale tangibile di fiducia nel potenziale dei giovani e nella loro capacità di costruire un futuro fatto di pace, libertà e speranza.