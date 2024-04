L’illustratrice freelance Cristina Bellacicco ospite a Dronero per presentare i suoi progetti

A Dronero domani, mercoledì 17 aprile, alle ore 20:45 “La Saletta” dell’associazione Prometheus sarà protagonista di un nuovo interessante incontro: ospite l’illustratrice freelance Cristina Bellacicco, in arte “Cricolors”.



“Vivo tra le colline di Villar San Costanzo con la mia famiglia umana e pelosa composta da sei alpaca tre cani e due gatte - ci racconta - Dal 2007 lavoro come illustratrice freelance per l’editoria dell’infanzia e la pubblicità. Le mie illustrazioni sono state pubblicate in Italia, Francia, Spagna e Brasile, ma le storie che preferisco raccontare sono quelle più vicine a me.”



Tra questi racconti “Che fame!”, un bellissimo libricino illustrato per tutta la famiglia con rotagonista Susanna, la sua alpaca bianca vivace, allegra e combina guai. Si tratta di un progetto pensato e realizzato da Cristina, di divulgazione sulla cultura dell’alpaca.



“Le Storie” è il titolo scelto dall’associazione Prometheus per questo ciclo di incontri organizzati, che inaugura al pubblico l’accogliente spazio creato in via Roma. Dopo Matteo Tolosano, Tommaso Del Negro domani sarà la volta di Cristina Bellacicco, altro giovane talento del nostro territorio.



“Sono incontri a tutti gli effetti - dice Stefania Riboli dell’associazione Prometheus - occasione non soltanto per imparare ma per seminare emozioni. Del resto ci sono più modi e tipi di semina, in questo caso noi desideriamo far crescere la bellezza. Gli ospiti sono persone che hanno voglia di condividere con noi le loro esperienze lavorative e di vita, in un dialogo che promuove non soltanto la condivisione ma che desidera essere anche un importante progetto educativo”.



L’incontro, come è avvenuto per i precedenti, verrà infatti registrato, trascritto e farà parte di “Fieno in Cascina”, un archivio di storie, piccole e grandi, di cui avere cura come patrimonio a disposizione di studenti, ricercatori o semplici curiosi.



I posti sono limitati, pertanto è consigliata la prenotazione.

Per informazioni: prometheusfalci@gmail.com o tramite whatsapp al 3802884926.