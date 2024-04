Lavori sulla linea ferroviaria: stop alla circolazione tra Cuneo e Fossano dal 25 aprile al 1° maggio

Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, sulla linea ferroviaria Torino-Cuneo. I lavori, una volta ultimati, permetteranno il transito dei più moderni treni merci con il massimo carico trasportabile.

Fra gli interventi previsti anche l’adeguamento delle numerose opere civili e di armamento dislocate lungo la linea: oltre 500 tra ponti, viadotti e tombini, per ognuna delle quali saranno condotte opportune analisi ed eventuali potenziamenti in loco in modo da garantire l’efficienza complessiva della ferrovia.



Le attività, del valore di 1,5 milioni di euro, saranno svolte in più fasi e distribuite nel corso del tempo per limitare i disagi alla circolazione dei treni passeggeri.

Per consentire le attività di cantiere, dal 25 aprile al 1° maggio nel tratto tra Cuneo e Fossano la circolazione ferroviaria sarà interrotta.

Prevista una riprogrammazione del servizio con corse bus tra Fossano e Cuneo, che effettueranno fermate intermedie in tutte le stazioni delle linee previste, modifiche degli orari, possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.

Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il nuovo programma della circolazione.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia, attivo il call center gratuito 800 89 20 21.