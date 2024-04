Anche Bra in campo per sensibilizzare tutti per la Giornata Nazionale per la Donazione di Organi e Tessuti

"Da tempo uno dei motti che prediligiamo è "+ Sport, + Vita" e grazie ad una serie di favorevoli combinazioni la data legata alla Giornata Nazionale per la Donazione di Organi e Tessuti si è perfettamente sovrapposta ad un'iniziativa a cui sin dal 2009 siamo presenti e partecipi. Grazie alla sempre disponibilità e sensibilità al sociale ed alla comunità dell'UISP Bra-Cuneo e del Presidente Christian Damasco e del Suo Vice Mariella Marengo ha portato ad una bella iniziativa sinergica utile occasione per la promozione ed informazione al "dono" - afferma il Presidente AIDO Bra Gianfranco Vergnano a cui fanno eco i dirigenti dell'UISP - "Non potevamo non raccogliere la proposta ricevuta di partecipazione e presenza di "Camminare con l'AIDO", occasione evidente di sensibilizzazione ad un SI alla vita e la collaborazione avuta in questa bella occasione che ha visto oltre 4.500 presenze speriamo di poterla replicare anche in altre iniziative utili a dar evidenza che far rete, far squadra è propedeutica a moltiplicare i risultati".