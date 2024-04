Ceva, tre serate informative con la Croce Bianca su: disostruzione vie aeree, massaggio cardiaco e gestione incidenti domestici

La Croce Bianca di Ceva propone tre serate informative dedicate a tre tematiche cruciali per la sicurezza e il benessere: disostruzione delle vie aeree, gestione dell'incidente domestico e massaggio cardiaco esterno (MCE) per il mantenimento delle funzioni vitali in attesa dei soccorsi.

Gli incontri, gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, si terranno alle ore 20.30 presso la sede di Ceva in Via della Repubblica n. 11, nelle seguenti date:

23 aprile: Disostruzione delle vie aeree

8 maggio: Gestione dell'incidente domestico

29 maggio: BLS e Massaggio cardiaco esterno (MCE)

Le serate, realizzate anche grazie in collaborazione con la Fondazione CRC, prevedranno sia una parte teorica sia delle esercitazioni pratiche.

"Crediamo che la conoscenza e la formazione siano strumenti fondamentali, anche per una sorta di mutuo aiuto nel tessuto sociale ", affermano dalla Croce Bianca di Ceva. "Per questo motivo, con il contributo della Fondazione CRC, organizziamo queste serate informative, gratuite e accessibili a tutti, incentrare su nozioni basilari di primo soccorso e manovre salvavita per laici."

I posti disponibili sono limitati, pertanto è necessaria la prenotazione al numero 3487463829.

Un'occasione preziosa per imparare a salvare una vita. Non mancate!