Valgrana: il vice sindaco uscente Gualtiero Ferreri, si candida alle prossime elezioni amministrative

Gualtiero Ferreri, impiegato Michelin 53enne, padre di una ragazza di 27 anni, vive a Valgrana con la moglie Raffaella; ricopre la carica da vicesindaco dal 2019 ed è nell’amministrazione comunale da 25 anni: due mandati (uno da consigliere e l’altro da assessore) con l’allora sindaco Brondetta Adriano, tra mandati (uno come assessore, uno come consigliere e l’ultimo, come anticipato, da vicesindaco) con l’attuale sindaco Arlotto Albino.

In comune si è sempre occupato di ambiente e rifiuti, rappresentando per molti anni Valgrana e l’intera Valle, avendone le deleghe, nelle sedi dei consorzi CEC e ACSR; negli ultimi anni ha avuto anche la delega al comparto acqua e fognature e allo sport, con la delega al BIM del Maira del comune di Valgrana.

Nell’ultimo anno il presidente Arlotto Elio l’ha voluto come rappresentante del comune nel Consorzio Irriguo, per poter portare avanti i progetti sui bacini irrigui.

Al di fuori dell’amministrazione comunale, Gualtiero è volontario nel gruppo dei Sentieri Valgranesi fin dalla loro nascita, occupandosi con passione della creazione artigianale delle paline con le frecce segnaletiche dei sentieri e delle “Casette dei Libri” posizionate sul territorio di Valgrana per promuovere lo scambio dei libri.

Gualtiero Ferreri ricopre la carica di Presidente dell’associazione CUMA Valle Grana (Comuni Uniti Media-Alta Valle Grana) da ormai 10 anni. L’associazione è nata per creare una rete tra i Comuni della media e alta Valle Grana in modo che possano organizzare delle attività in comunione: estate ragazzi, incontri per le persone anziane, cinema all’aperto, punti informativi e molto altro ancora, calendarizzando gli eventi in modo da non sovrapporli.

L’annuncio della sua candidatura viene accompagnato dalle sue dichiarazioni che ne spiegano la motivazione:

La mia passione è sempre stata quella di fare qualcosa per Valgrana che sia di aiuto a chi ci abita e faccia innamorare e tornare chi ci passa anche solo per un momento.