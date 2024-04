A Bossolasco l'attore Paolo Tibaldi per inaugurare la mostra "Tra cielo e terra"

Sabato 20 Aprile alle ore 17 inaugurazione della Mostra fotografica "Tra cielo e terra" dedicata alla flora e alla fauna dell'Alta Langa. L'appuntamento è presso il Palazzo comunale fino al 5 maggio prossimo.

La mostra è il risultato di un’appassionante collaborazione con il progetto LIFEorchids dell’Università degli Studi di Torino e con la sezione di Cuneo della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli).

La mostra celebrerà la bellezza e l'importanza della natura, attraverso una serie di immagini di alta qualità dedicate ad alcune tra le molte specie di uccelli e di orchidee spontanee che possono essere ammirate nel territorio delle Langhe, e si propone di sensibilizzare il pubblico sull'importanza di preservarne l'ecosistema.

Le immagini catturano momenti straordinari di uccelli in volo, in cerca di cibo o nidificanti nei luoghi più suggestivi delle Langhe. Le orchidee spontanee, con le loro colorazioni e forme meravigliose, sono ritratte in situazioni straordinarie che ne mettono in risalto la loro bellezza vulnerabile.

All'inaugurazione interverrà l’attore albese Paolo Tibaldi che delizierà i presenti con un fantastico viaggio attraverso le molte parole ed espressioni piemontesi dedicate alla natura.

Orari di visita: sabato h. 16.00-19.00 e domenica h. 09.30-12.30 e h. 16.00-19.00.

Aperture straordinarie: giovedì 25 aprile e mercoledì 1 maggio, h. 09.30-12.30 e h. 16.00-19.00.

Ingresso libero e gradito.