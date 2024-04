Il Circolo ACLI Centro d'Incontro di Caraglio organizza mostra e dibattito sul Lavoro

In occasione della ricorrenza della festa dei lavoratori del 1° maggio, il circolo ACLI “Centro d’Incontro”, di Caraglio, presieduto da Mauro Rosso, ha organizzato una esposizione di ex voto del Santuario Regina degli Apostoli di Caraglio (noto come santuario della Madonna del Castello), sul tema del lavoro e dei suoi pericoli nella devozione popolare.

L’apertura della mostra è prevista per domenica 28 aprile presso i locali del Cinema Teatro “Contardo Ferrini”, in via C. Ferrini 9, alle ore 14.30, con l’accoglienza del presidente Mauro Rosso, che spiegherà la genesi, l’ideazione e la realizzazione della mostra.

Seguirà la presentazione, con interventi del Presidente Provinciale dell’ANMIL (Associazione nazionale mutilati invalidi sul lavoro) Domenico Bongiovanni sull’argomento 'Infortuni sul lavoro' e del Presidente provinciale delle ACLI Cuneesi Elio Lingua sul tema 'Lavoro sicuro e dignitoso'.

Arduino Rosso presidente associazione “Contardo Ferrini” racconterà poi alcune curiosità sugli ex-voto esposti e, alle 16.15, presso i locali dell’adiacente Circolo Acli, Centro d’Incontro, avverrà il taglio del nastro della mostra, che rimarrà aperta fino a domenica 5 maggio (di seguito gli orari).

Alle ore 20.30, presso il Cinema -Teatro Contardo Ferrini, verrà infine proiettato un film sul tema della giornata.

L’idea dell’esposizione è nata qualche tempo fa, in seno al Centro d’Incontro di Caraglio, dalla volontà di valorizzare il prezioso lavoro realizzato da Mauro Rosso e dal compianto Mario Bottero a cavallo tra il 2015 e il 2016. In quegli anni si procedette infatti alla schedatura e alla realizzazione di fotografie di tutti gli ex voto esistenti.

Quindi, dalla stretta collaborazione tra il Centro d’Incontro e l’Associazione Contardo Ferrini, è nata l’idea di proporre al pubblico una prima esposizione degli ex voto. L’idea si è concretizzata in una selezione e riproduzione di ex voto dedicati al tema del lavoro e dei pericoli ad esso connessi. Un argomento quanto mai attuale. L’esposizione sarà visitabile proprio nei giorni in cui ricorre la giornata dei lavoratori (1° maggio) e l’anniversario della scoperta del sito del Castello (5 maggio 1810).

La mostra seguirà il seguente calendario e orario:

Mercoledì 1° maggio (festa dei lavoratori): 9.00-12.00 e 14.00-18.00 - Giovedì 2 maggio: 14.00-18.00 - Venerdì 3 maggio: 14.00-18.00 - Sabato 4 maggio: 9.00-12.00 e 14.00-18.00 - Domenica 5 maggio (anniversario della scoperta del sito del Santuario): 9.00-12.00 e 14.00-18.00