Amministrative, a Briaglia si candida il vice sindaco uscente Giacomo Miceli

Classe 1958, libero professionista nell'arredamento per ufficio progettazione, vendita e cantieristica. Presidente della compagnia di arcieri "Elfi del Monteregale" con campo da tiro a Briaglia, dove risiede da oltre vent'anni, ha maturato ampia esperienza amministrativa in paese.

"Da dieci anni sono in amministrazione nel Comune di Briaglia, - spiega Miceli - i primi come consigliere e ora come vicesindaco. Sono anche subentrato all'amico Guido Tomatis come coordinatore di protezione civile e sono volontario da tantissimi anni. La mia candidatura deriva dalle richieste che mi sono arrivate dai vari concittadini che hanno apprezzato il lavoro svolto dalla nostra amministrazione e mi hanno chiesto di continuare. È sicuramente un percorso quasi dovuto dopo 5 anni da consigliere e 5 da vicesindaco. Ci sarà una squadra con nomi noti del gruppo attuale e qualche nuovo ingresso a completamento".