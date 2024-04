Revello, Mario Campanella guiderà la lista “Impegno Comune”

Mario Campanella, medico ginecologo, è uno dei tre candidati in corsa per la guida del municipio di Revello.

Gli altri due sono il sindaco uscente Daniele Mattio e il geometra Paolo Motta, figlio di Ugo, storico sindaco del paese.

Campanella ha ultimato la sua lista, che si chiamerà “Revello Impegno Comune”.

Questa la composizione: Marco Aresu, dipendente statale; Cristina Boaglio, docente e musicista; Giovanni Battista Dalmasso, pensionato (ex dipendente Giletta); Claudia Denasio, coadiuvante agricola; Maurizio Giletta, geometra libero professionista; Romina Gonella, impiegata presso studiocommercialisti; Isira Mancardo, infermiera professionale; Andrea Polidoro, agricoltore e studente di Agraria; Sonia Re, avvocato; Bruna Rolando, pensionata (ex collaboratrice scolastica); Pietro Rolando, agrotecnico; Sonia Strada, responsabile d'azienda ambiente, salute e sicurezza.

“Sono convinto – spiega Campanella nel motivare la sua scesa in campo - che Revello sia un paese con enormi potenzialità da valorizzare al massimo nell'interesse del singolo e della comunità. Per fare questo posso contare su un gruppo coeso, motivato e capace di garantire attenzione a tutto il territorio e ai cittadini di ogni età. La nostra lista è un gruppo in cui le donne, come si evince dalla composizione della squadra, avranno un ruolo da protagoniste. Crediamo di poterci presentare come proposta amministrativa nuova sia nelle persone che nell’entusiasmo, capace di rappresentare tutti i settori e al contempo di lavorare nell’interesse del Comune”.