Fossano Democratica presenta il suo progetto per la città: un'agenda politica centrata su ambiente, comunità, salute e servizi

Fossano si appresta a vivere un momento di grande importanza per il suo futuro, con l'attesa serata di presentazione della lista elettorale Fossano Democratica. In un clima di condivisione e partecipazione, i cittadini sono invitati a partecipare all'evento che si terrà venerdì 10 maggio dalle ore 17,30 presso la Bocciofila Autonomi, in viale Ambrogio da Fossano, 12.

Saranno presenti all’incontro i parlamentari del Partito Democratico Gianni Cuperlo e Andrea Giorgis, e Ivana Borsotto, componente della Segreteria del PD fossanese e candidata alle prossime Elezioni Regionali per la Provincia di Cuneo nella lista a sostegno di Gianna Pentenero.

L’appuntamento, cui seguirà una cena conviviale di autofinanziamento con i candidati, si propone come un'opportunità per presentare idee e progetti che mirano al miglioramento della qualità della vita nella città.

Al centro dell'attenzione ci saranno la città e i suoi bisogni, e le proposte che affideremo al candidato sindaco Francesco Balocco, che crediamo sia la persona giusta per realizzarle. Il suo impegno è quello di promuovere un'agenda politica basata su valori condivisi e soluzioni concrete per affrontare le sfide di Fossano.

Il programma elettorale che verrà presentato è il frutto di mesi di lavoro dei vari tavoli tematici, i quali hanno concentrato le proprie idee su temi cruciali come ambiente, comunità, salute e servizi. Questi settori sono stati individuati come prioritari per rispondere alle esigenze e alle aspirazioni della comunità fossanese.

La serata di presentazione sarà un'opportunità per i cittadini di conoscere da vicino i candidati e di approfondire le loro proposte, contribuendo così a costruire un dialogo aperto e inclusivo sulla direzione futura di Fossano.

L'appuntamento è quindi fissato per venerdì 10 maggio, presso la Bocciofila Autonomi, dove la comunità fossanese potrà partecipare attivamente alla costruzione di un progetto politico basato su valori di solidarietà, inclusione e progresso, con particolare attenzione ai temi chiave dell'ambiente, della comunità, della salute e dei servizi.

Per la partecipazione alla cena, al costo di €. 20,00, è gradita la prenotazione al numero 368481966, entro il giovedì 9 maggio.