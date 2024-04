Rocca de' Baldi al voto, il consigliere uscente Daniele Bertolino si candida a sindaco

In vista delle prossime amministrative anche a Rocca de' Baldi sono iniziati i primi movimenti elettorali.

Ad ufficializzare la sua candidatura a sindaco è Daniele Bertolino, 40 anni, imprenditore agricolo e consigliere di minoranza nella attuale amministrazione. Personaggio noto nel comune, è da tempo impegnato nelle attività di volontariato locali.

Bertolino si presenta alla popolazione e la sua lista è ormai completa, anche se per ora i nomi dei componenti non sono ancora stati resi noti.

“Portiamo avanti il progetto iniziato 5 anni or sono, - spiega Bertolino - un Progetto Comune con rappresentanti di tutte le frazioni, motivate a far crescere Rocca de’ Baldi, ascoltando la voce della popolazione.

Ho preso con entusiasmo la decisione di candidarmi e di formare una squadra che porti una ventata di cambiamento con componenti validi, affiatati e volenterosi. Persone animate da uno spiccato desiderio di contribuire in modo costruttivo alla nostra comunità.

Siamo convinti che il governo del nostro territorio sia possibile soltanto attraverso un lavoro di gruppo in cui non prevalga la posizione del singolo ma una suddivisione degli incarichi in relazione alle competenze di ciascuno”.

Sono due al momento ufficializzate, a sfidarlo sarà Alfonso Porfido; mentre non si ricandiderà il sindaco uscente Bruno Curti.