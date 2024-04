Michele Aimo dell'Atletica Mondovì campione regionale U23 sui 10.000 metri

Assegnati, domenica 14 aprile ad Asti, i primi titoli regionali 2024 della pista.

Protagonisti gli specialisti del mezzofondo prolungato, impegnati nel campionato regionale dei 10.000 metri in pista, valido anche come prova del CdS assoluto di corsa, in una manifestazione organizzata da FIDAL Asti.

Michele Aimo, atleta e tecnico dell’Atletica Mondovì, si conferma un ottimo interprete delle distanze lunghe andando a centrare un prestigioso risultato: con il tempo di 34’56”3 sale infatti sul primo gradino del podio tra gli Under 23 vestendo cosi la maglia di Campione regionale.

Molto bene anche l’Astigiano Matteo Pia, di stanza a Castell’Alfero, che da solo in seconda serie si aggiudica la sua “run” con il crono di 36’05”4. A seguire Federico Rosso in 36’45”0, mentre Matteo Cafiero, al suo esordio dopo anni con il GS Valtanaro, è stato costretto ad alzare bandiera bianca al terzo km.

Con i tre atleti al traguardo, il sodalizio monregalese entra in classifica anche nella graduatoria per società.