Amministrative, il sindaco uscente Lorenzo Busciglio si ricandida per Beinette

È pronto a correre per il terzo mandato alla guida del Comune di Beinette, il sindaco uscente Lorenzo Busciglio.

"Non nego - spiega il primo cittadino - che la mia ricandidatura non era scontata. Negli scorsi mesi ci siamo confrontati molto sulla possibilità di trovare qualcun altro disposto ad assumere il ruolo di capogruppo e vista l'indisponibilità, ho deciso di mettermi ancora una volta al servizio del paese, dando continuità ai progetti iniziati".

"La squadra che presenteremo nelle prossime settimane - prosegue Busciglio - è in parte rinnovata e conta al suo interno persone di esperienza, ma anche molti giovani, fatto che mi fa ben sperare per il futuro".

Tra gli obiettivi primari del gruppo, che sarà in corsa alle elezioni del prossimo giugno, il completamento di importanti progetti iniziati per il paese a valere sul PNRR come il nuovo polo dell'infanzia.

"Siamo soddisfatti di quanto realizzato in questi cinque anni - aggiunge il primo cittadino - in particolare per quanto riguarda la messa in sicurezza delle strade del paese, la realizzazione del tratto di pista ciclabile, delle opere pubbliche realizzate e dei progetti, finanziati con il PNRR, in corso. C'è rammarico per non aver potuto dare una nuova vita al centro RAF, ma al momento la somma necessaria per il recupero dello stabile non è sostenibile per il Comune. Infine, e questo sarà uno degli obiettivi sui quali punteremo se i beinettesi ci rinnoveranno la fiducia, vorremmo sostenere maggiormente le associazioni e le attività culturali per il paese che, dopo il covid, hanno subito una battuta d'arresto; l'obiettivo sarà quello di sostenere le realtà che si adoperano per il paese e potenziare le iniziative".

Saranno 172 i Comuni della Granda che saranno chiamati alle urne l'8 e il 9 giugno prossimi. Al momento, stando ai rumors, non ci saranno altre liste a Beinette che dovrà affrontare la sfida del quorum.