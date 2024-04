Campionati di Scienze Naturali: il "Vallauri" supera le selezioni regionali e guarda alla fase nazionale

Alessandro Miretto, frequentante la 3B liceo scienze applicate, ha vinto la fase regionale dei campionati di Scienze Naturali categoria Scienze della Terra.



La competizione, organizzata dall' Associazione Nazionale di Scienze Naturali, dopo una selezione d'istituto prevede una gara a livello regionale i cui vincitori sono convocati per la prova nazionale. La fase nazionale quest'anno si svolgerà dal 10 al 12 maggio ad Assisi e premierà il vincitore con la partecipazione alla prova internazionale a Pechino nell' agosto 2024.



Complimenti ad Alessandro e in bocca al lupo per la prova nazionale!