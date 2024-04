Friday for Future: un centinaio di ragazzi in marcia a Cuneo per la gustizia climatica

Come in tutte le piazze italiane, anche a Cuneo si torna a scioperare per il clima. Oggi, venerdì 19 aprile, un centinaio di ragazzi del movimento Friday for future hanno marciato in corso Nizza per la giustizia climatica verso il Parco della Resistenza.

Evento organizzato dal collettivo Ortica in collaborazione dell'associazione “Non una di meno”.

Si legge nel comunicato di Fridays for Future Italia: “In un mondo di ingiustizie di diverso tipo, i popoli e le persone rispondono con diverse lotte. L’atomizzazione e la divisione di queste lotte però fa comodo a chi continua a guadagnare con sfruttamento, colonizzazione, estrattivismo e disuguaglianza. Però è sempre più chiaro che alla base di tutto ciò che affligge la maggioranza della popolazione e avvantaggia delle minoranze potenti ci sono le stesse radici: discriminazione e ingiustizie sociali. Per questo motivo, Fridays for Future Italia torna in piazza il 19 e 20 Aprile contro gli interessi che ostacolano giustizia climatica e sociale inasprendo o generando instabilità e un conflitto mondiale a pezzi. Quest’anno il movimento scenderà in piazza insieme ai movimenti palestinesi per chiedere anche un cessate il fuoco immediato e permanente in Palestina”.