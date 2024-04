Per la rassegna "Cherasco incontra" ospite il giornalista Domenico Quirico

Conflitti, crisi politiche e nuovi espansionismi: politica globale e attualità di intrecciano nel prossimo appuntamento della rassegna Cherasco incontra in programma, alle 20.45 di mercoledì 24 aprile, nei locali dell’auditorium comunale di via San Pietro. “Gli imperi oggi: una lettura geopolitica” il titolo della serata, che avrà un relatore d’eccezione, il reporter di guerra Domenico Quirico. L’esperto di Medioriente dialogherà dei rivolgimenti politici planetari con l’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi.

Nato ad Asti nel 1951, il giornalista Domenico Quirico ha iniziato a lavorare per La Stampa dopo la laurea in Giurisprudenza. Caposervizio della sezione esteri del quotidiano, è stato inviato, quale reporter di guerra, in Sudan, Darfur, Uguanda ed Egitto, seguendo infine le Primavere arabe. Nella sua carriera ha affrontato due rapimenti: il primo, durato pochi giorni, in Libia nel 2011, il secondo, protrattosi per cinque mesi, in Siria nel 2013. Da quest’ultima esperienza sono scaturiti alcuni libri: nel 2015 con “Il grande califfato” si è aggiudicato il Premio Brancati.

Avvocato attivo presso il foro di Asti, Pierpaolo Berardi ha affiancato alla professione legale una solida preparazione umanistica, culminata nel 2021 con la laurea in Scienze storiche. Dalla sua tesi ha tratto il saggio “Operazione Barbarossa: una tattica coloniale in Europa”, pubblicato nel 2022.