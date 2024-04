Revello in festa per i 100 anni del gruppo Alpini locale

Un traguardo storico per il gruppo Alpini di Revello, che raggiunge i 100 anni di fondazione.

Un secolo di onorato servizio alla Patria, di solidarietà verso la comunità e di valori alpini trasmessi di generazione in generazione.

Per celebrare questo anniversario, il gruppo del paese della bassa valle Po ha organizzato un fine settimana ricco di eventi.

Domani, sabato 20 aprile, si darà il via alle celebrazioni con un concerto d'apertura affidato ai "Congedati della Fanfara Taurinense", che suonerà in piazza Carlo Denina a partire dalle 17,30.

Alle 21 la Chiesa della Confraternita ospiterà un concerto di cori alpini.

Domenica, 21 aprile, si entra nel vivo dei festeggiamenti per il secolo di fondazione del gruppo alpino di Revello.

Alle 9 del mattino, piazza Peyrone (vicino al bocciodromo) si animerà con l'ammassamento degli Alpini e la colazione, l’iscrizione dei gagliardetti dei gruppi partecipanti con il pagamento e ritiro del buon pranzo.

Seguirà alle 9,30 il posizionamento dei partecipanti per la sfilata nelle aree vicine al monumento dell'Alpino, in attesa del solenne alzabandiera fissato per le 9,45 con gli onori militari e lo scoprimento della targa a ricordo del centenario.

Partenza della sfilata e alle 10,30 e onori alla lapide dei caduti di tutte le guerre con le allocuzioni ufficiali.

Alle 11 messa nella Collegiata di Maria Vergine Assunta e alle 13 pranzo nel bocciodromo di Revello.