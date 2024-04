Mondovì: proseguono le attività di “Exploramondo” tra Bosco della Nova e Giardini del Belvedere

Sono proseguite nei giorni scorsi le attività del progetto “Exploramondo” promosso dalla cooperativa sociale Proteo in collaborazione con il Comune di Mondovì, la cooperativa sociale Caracol, l’associazione “Gli Spigolatori” e l’associazione “Bocce Quadre”, e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in seno al bando Explora.

Accanto ad un momento formativo e didattico sulla nutrizione sana e consapevole curato dalla Caracol, le classi terze dell’istituto Alberghiero di Mondovì si sono cimentate in un torneo di bocce nei panoramici Giardini del Belvedere (utile a rafforzare lo spirito aggregativoindividuale grazie alla professionalità e alla simpatia dell’associazione “Bocce Quadre”),per poi immergersi nel Bosco della Nova per un’esperienza avvincente alla scoperta delle diverse anime del bosco, sotto la guida naturalistica della nuova sezione scientifica dell’associazione “Gli Spigolatori”.

"Una giornata ricca di stimoli e di insegnamenti, utile affinché le nuove generazioni sappiano riappropriarsi degli spazi verdi della città di Mondovì, rafforzando altresì la consapevolezza ambientale dei singoli ragazzi, chiamati a vivere e a valorizzare spazi e luoghi ricchi di fascino come il Bosco della Nova, recentemente restituito ai cittadini monregalesi grazie al lavoro di Proteo e all’impegno dell’Istituto “Casati-Baracco”. Queste, in breve, le considerazioni in merito dell’assessore comunale all’Ambiente Gabriele Campora.