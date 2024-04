Nell’auditorium della Fondazione Ferrero ad Alba la festa di Ampelos

Questa sera alle ore 21 presso l’Auditorium Fondazione Ferrero, strada di Mezzo 44 ad Alba si terrà il convegno “Quale futuro in Africa”, occasione per festeggiare i 20 anni di attività di Ampelos e premiare gli studenti del Liceo Artistico di Alba che hanno realizzato il logo del ventennale.

La serata sarà moderata dal giornalista e speaker radiofonico Marcello Pasquero, che ha ospitato venerdì sulle frequenze di Radio Alba alcuni dei protagonisti dell’evento, fratel Amilcare Boccuccia, padre Joseph Kimu, Andrè Ndereyimana, il presidente Ampelos Sergio Buffa e il vicepresidente Bartolomeo Costamagna.

Parteciperanno ospiti speciali e testimoni diretti dell'azione sul campo, esplorando le prospettive di sviluppo e i passi avanti verso un futuro più equo e sostenibile per le comunità africane. L’ingresso è libero.

Ampelos si occupa di progetti di sviluppo agroalimentare, educativo e sanitario in diversi paesi africani e dell'America Latina, mentre in Italia il focus è l'integrazione multiculturale. L'Associazione per il Miglioramento delle Prospettive Economiche Locali Oppresse da Sottosviluppo collabora con il gruppo missionario “Fratelli delle Scuole Cristiane di La Salle.

Sempre oggi, sabato 20 aprile, avverrà l'inaugurazione della mostra "Etiopia, viaggio attraverso le immagini", nella sede dell'associazione Alec in via Maestra ad Alba.