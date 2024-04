Neviglie, domani inaugura l'enoteca comunale "Cru": "Un luogo strategico di promozione"

Un momento importante da segnare sul calendario per la comunità di Neviglie e non solo: domenica 21 aprile alle ore 17, in via Umberto I 14, si inaugurerà l'enoteca comunale "Cru". Spiega il sindaco Corrado Benotto: "Vuole essere un luogo di promozione enogastronomica per i nevigliesi e per i turisti, ma anche un punto strategico che permetta alle attività del territorio di organizzare degli eventi legati alla degustazione, all'approfondimento, ma anche alla dimensione culturale e rurale. Ci sarà una parte privata legata alla mescita e alla vendita dei vini dei produttori di Neviglie e di chi ha i vitigni qui, ma anche una dimensione pubblica che vogliamo valorizzare come volano per il nostro territorio. La capacità di integrare queste due prospettive sarà la ricetta vincente dell'enoteca comunale".

Molto emozionato e propositivo il gestore Massimiliano Faralli, nato a Roma, transitato a Torino e a Orbassano, per questioni lavorative, e da due anni a Neviglie: "Si tratta della prima enoteca comunale e rappresenta lo spirito dei produttori a cui deve essere data la giusta importanza. Vorrei diventasse un punto di ritrovo per i residenti e uno spazio di aggregazione anche per i turisti per promuovere sempre di più Neviglie, che non ha nulla da invidiare agli altri paesi della Langa. Ne approfitto per ringraziare la comunità che mi ha accolto con grande disponibilità e fiducia, permettendomi di proporre idee in assoluta libertà".