Nuovo materiale donato alla caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Fossano

Ieri, sabato 20 aprile, a Fossano si è tenuta la cerimonia di consegna del nuovo materiale donato alla caserma dei vigili del fuoco volontari cittadini. Erano presenti il sindaco Dario Tallone, il presidente della Cassa di Risparmio di Fossano Antonio Miglio e la presidente del consiglio comunale, nonché consigliera provinciale Simona Giaccardi.

L'utile materiale è stato acquistato e donato dalla Cassa di Risparmio di Fossano, dalla Ditta Pieffe di Fossano e dalla ditta Ballario Trasporti di Trinità: due cuscini da sollevamento Wetter, un set di materiale Dielettrico per intervenire sul mezzi alimentati a batterie, una tensostruttura adibita a garage. Tutto consegnato al nuovo capo distaccamento Roberto Bergese coadiuvato dalla vice Cristiana Marengo. Nell'occasione sono state anche consegnate le nuove divise associative alla Onlus Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Fossano che operano nei servizi alle manifestazioni. Queste ultime prese in carico e consegnate agli addetti dall'attuale presidente della Onlus ed ex capo squadra dei vigili del fuoco volontari di Fossano Cav. Renato Dalmasso. Al termine della cerimonia è stato offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

Dalla onlus arriva infine un appello: “Donate il 5x1000 alla Onlus Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Fossano, l'unica associazione che raccoglie aiuti e contributi da reinvestire in acquisto materiali per il locale distaccamento di Fossano. Il nostro CF 95025530049. Aiutateci ad Aiutarvi! Siamo operativi H24 365 giorni l'anno”.