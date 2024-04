Il dottor Vivaldo primario della Medicina Generale a Ceva

Adalberto Vivaldo, 61 anni, già direttore sostituto della Medicina Generale dell’ospedale di Ceva sin dal gennaio 2023, è il nuovo Primario della Struttura.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, è dirigente medico a tempo indeterminato dal 1990 a tutt’oggi ed ha svolto diversi ruoli: referente dell’ambulatorio cefalee e nevralgie craniche, dell’ambulatorio ecodoppler vascolare, responsabile della residenza assistenziale ad alta valenza sanitaria di Dogliani, responsabile della struttura dipartimentale di gestione posti letto di continuità assistenziale ad alta valenza sanitaria (Cavs) dal 2013 a tutt’oggi.

In particolare, in qualità di responsabile della struttura dipartimentale CAVS ha coordinato le disponibilità del territorio dell’Asl CN1 in termini di posti letto di post acuzie, integrando il privato convenzionato con la pubblica sanità e mantenendo un corretto percorso territoriale alla dimissione.

Tra il 1990 e il 1997 è stato docente di patologia medica per infermieri professionali. Ha partecipato a numerosi corsi, convegni e congressi di aggiornamento e formazione professionale.