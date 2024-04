Il Giro d'Italia non modifica l'attività dell'ospedale di Verduno: il 6 maggio garantite tutte le prestazioni

L’ASL CN2 comunica che il 6 maggio 2024, in occasione del passaggio sul territorio di competenza del Giro d’Italia, la totalità dei servizi offerti dall’Ospedale Ferrero di Verduno e dai presidi territoriali sarà pienamente garantita e non subirà alcuna variazione.

In seguito a informative pervenute in merito ad eventuali modifiche di viabilità che potrebbero intervenire nel pomeriggio del 6 maggio (per le zone di Canove, Alba, Cinzano, Pollenzo, Cherasco), coloro che dovranno spostarsi per raggiungere le sedi dell’Ospedale di Verduno e dell’ASL CN2 sono invitati a prendere informazioni sulla mobilità presso i propri Comuni e ad organizzare i propri spostamenti tenendo in considerazione i potenziali conseguenti disagi alla circolazione.

Le autorità preposte confermano che sarà costantemente garantito il transito dei mezzi di soccorso in servizio d’emergenza.