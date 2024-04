La Festa del Cece di Nucetto premiata a Roma da Italive

A ritirare il premio, il presidente dell'associazione per la valorizzazione e tutela del Cece di Nucetto Pietro Lorenzo Nicolino e il sindaco Enzo Dho.

I criteri oggettivi della selezione riguardano: organizzazione, competenze, affidabilità, storicità, originalità ed attrattività.

Una seconda selezione è invece affidata al giudizio di valutazione e gradimento dei viaggiatori che determinano il rating sul sito. Gli eventi più votati, tanto come quantità quanto come giudizio di valutazione e gradimento dei viaggiatori, vengono selezionati da una commissione di cinque esperti che determina i finalisti.

"Siamo orgogliosi di questo riconoscimento. - commenta il sindaco di Nucetto, Enzo Dho - Gran parte del merito va ai volontari dell'associazione del cece che hanno creduto fin da subito al progetto del ‘‘Cece di Nucetto". In questi 20 anni di attività è stato tanto il lavoro compiuto, la festa del Cece è cresciuta sempre più di popolarità e per questo voglio ringraziare sia il circolo polisportivo che l'associazione del Cece per quanto hanno fatto e stanno facendo. Mi piace sottolineare come la attiva collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni di volontariato porti ad ottenere ottimi risultati e, come in questo caso specifico, ci permetta di vincere premi come questo che gratificano il lavoro svolto e l’impegno impiegato. Tutto ciò ci incoraggia e ci spinge a fare sempre meglio!".