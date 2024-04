Maltempo, rinviata a data da destinarsi la festa di Primavera a San Giacomo di Roburent

È stata rinviata a data da destinarsi la prima edizione della Festa di primavera, che era in programma questo fine settimana a San Giacomo di Roburent.

L'evento, organizzato dalla Pro loco San Giacomo in collaborazione con le attività commerciali, doveva svolgersi sabato 27 aprile, ma la nevicata in corso e le condizioni meteo avverse per i prossimi giorni non avrebbero consentito il regolare svolgimento della manifestazione con musica e street food.

L'organizzazione si scusa per il disagio e presto comunicherà la data di recupero.