Obiettivo incontro: l’agenzia per single dal 1991

OBIETTIVO INCONTRO dal 1991 è un’agenzia di servizi per single (una volta si definiva agenzia matrimoniale) legalmente riconosciuta, che opera da oltre 33 anni nel campo delle relazioni affettive. Facciamo della professionalità e della serietà un punto di forza irrinunciabile: ogni presentazione è frutto di un’accurata valutazione delle esigenze, delle caratteristiche e dell’unicità di ciascun aderente, ad opera di consulenti disponibili, competenti ed esperte nel campo dei sentimenti, che si prendono cura di ogni situazione con puntualità e sensibilità.

VICINO A TE: operando soprattutto a livello locale ed essendo radicati sul territorio da decenni, abbiamo la possibilità di svolgere ricerche partner mirate nella Tua zona di residenza (Cuneo, Alba, Asti, Torino) in modo che i due partner possano incontrarsi di persona nel giro di poche ore o giorni, così da non perdere tempo in interminabili telefonate e chat. Finché non ci si incontra vis à vis, infatti, non si può capire se scatterà l'interesse. Sembra che oggi la consuetudine sia comunicare in forma anonima, nascosti dietro un profilo su un social o su un sito di incontri, tramite un pc o uno smartphone. In questo modo si perde la piacevolezza dei sensi nel contatto con l’altro: sentire lo sguardo su di noi, il profumo della pelle, la bellezza del sorriso, l’emozione di un abbraccio… Noi promuoviamo la conoscenza diretta, abbattendo le barriere che ostacolano la comunicazione e la vicinanza tra le persone.

Una QUOTA ASSOCIATIVA divisa in due parti garantisce il nostro impegno a raggiungere l'obiettivo di presentarti la persona giusta. Infatti solo una parte della quota va versata per avviare il servizio e dare inizio alla tua ricerca partner mirata. La seconda parte, che chiamiamo "Buon Fine", ci sarà riconosciuta se e solo se ti troverai bene e inizierai una relazione con una delle persone da noi presentate. Quando sarai felice.

Come funziona la ricerca partner mirata

1. Il punto di partenza è una chiacchierata conoscitiva in ufficio con le nostre consulenti, durante la quale costruiremo un quadro delle tue caratteristiche ed esigenze e dei tuoi desideri rispetto alla persona che vorresti incontrare;

2. Una volta deciso di affidarsi al nostro servizio, si avvia il “motore di ricerca”: le nostre operatrici consultano la “banca dati” dell’Agenzia, alla ricerca di profili che corrispondano a quello definito nel colloquio preliminare come "partner ideale". Una “banca dati” ricca, diversificata e costantemente aggiornata con migliaia di iscritti, ma non "meccanica": le consulenti conoscono personalmente ogni aderente e seguono il suo percorso di ricerca partner passo dopo passo, creando una costruttiva collaborazione;

3. Individuata la persona con le caratteristiche da te richieste, a sua volta interessata al tuo profilo, si favorisce il contatto che, inizialmente, avviene per telefono;

4. A questo punto, non resta che conoscersi: vi metterete d'accordo per un caffè o un aperitivo, durante il quale scoprirete tutte quelle sfaccettature che possono fare "scoccare la scintilla": oltre all’attrazione “a prima vista”, eventuale punto di partenza, per un rapporto duraturo sono importanti stima reciproca, dialogo, condivisione di progetti e di interessi.

E, nel caso non nascesse l'interesse ad approfondire la conoscenza, si procederà in questo modo fino a trovare la tanto desiderata "persona giusta".

