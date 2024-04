A Cherasco torna il grande mercato dell'antiquariato e del collezionismo

Si svolgerà domenica 5 maggio il secondo mercato dell’antiquariato e del collezionismo di Cherasco.

Dopo il tutto esaurito di visitatori e banchi del primo, svoltosi la domenica delle Palme, torna l’atteso appuntamento con le centinaia di bancarelle disseminate lungo le vie a croce del centro storico cheraschese, tra le antiche mura di palazzi storici e giardini fioriti, che propongono oggetti di ogni genere, tutti rigorosamente provenienti dal passato.

Anche in questo mercato, sulle bancarelle si troverà di tutto, dai mobili alle suppellettili, dai libri e stampe agli strumenti da lavoro, agli abiti e accessori vintage, ai dischi, alle ceramiche e vetri e tanto altro ancora. Per tutta la giornata si respirerà un’atmosfera d'altri tempi. Il centro sarà chiuso al traffico automobilistico dalle 8 alle 17 (l’evento terminerà all’incirca un’ora prima del solito per permettere gli allestimenti del giro e-bike, che partirà da Cherasco centro lunedì 6 maggio).



Il mese di maggio, con le sue giornate giornate tiepide invita a stare all’aria aperta e Cherasco offre aree verdi, giardini, la possibilità di fare una passeggiata lungo i viali napoleonici e bastioni da cui si gode il panorama sulla Langa.

Si potranno inoltre visitare diverse mostre, ad ingresso gratuito, a Palazzo Salmatoris: “Della natura” di Roberto Demarchi, le cui grandi opere si snodano nel piano nobile, a piano terra ci sono i disegni partecipanti al concorso naturalistico per il calendario 2024, dal tema “Le piante spontanee commestibili del territorio cheraschese” e la mostra dei disegni dei finalisti delle classi della scuola secondaria dell’Istituto Taricco, partecipanti al concorso “Poster per la pace”, proposto dal Lions Club di Cherasco. Infine, sempre a Palazzo Salmatoris, si potranno ammirare le collezioni permanenti: le sculture di Rosalda Gilardi Bernocco, i quadri di Romani Reviglio e il piccolo museo permanente.

Da vedere inoltre c’è il Museo della Magia, la più grande esposizione museale nel settore di magia-prestidigitazione in Europa, con sale tematiche allestite scenograficamente e un teatro adibito a spettacoli di illusionismo; la giornata può essere anche l’occasione per offrire a bambini e adulti un viaggio immaginario in un contesto fiabesco (per info www.museodellamagia.it).



Cherasco offre poi una vasta gamma di eccellenze enogastronomiche: dalle chiocciole cucinate nei modi più svariati nei ristoranti cittadini alla Salsiccia di Cherasco al Barolo ai dolci Baci, perfetto connubio tra nocciola di Langa e cacao, oppure degustare la Robiola di Cherasco, eccezionale formaggio che ha ottenuto la prima De.Co, riconoscimento comunale che garantisce la genuinità e la filiera del prodotto. La Città delle paci, con la sua storia, l'arte, la cultura è anche uno degli 11 Comuni del Barolo.



"L'appuntamento di maggio con il Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo - commenta il vicesindaco Claudio Bogetti - è un'occasione sempre molto gradita da tanti visitatori. I giorni iniziano ad essere più caldi e si riscopre il piacere di stare all'aria aperta. È l'occasione per passeggiare all’aria aperta, tra le numerosissime bancarelle su cui si possono trovare oggetti di ogni sorta, tutti rigorosamente d'altri tempi, ma anche per ammirare il nostro centro storico con i suoi antichi portici e palazzi. Si può coniugare il mercato anche con l'arte, visitando le mostre a palazzo Salmatoris e con il buon cibo, degustando le eccellenze nei tanti locali del territorio. Mercato dell'Antiquariato quindi non è solo bancarelle, ma una giornata da vivere appieno, in un centro storico completamente pedonalizzato".