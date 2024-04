Alba, a maggio tre workshop nella Sala Prove rinnovata di “H-Zone”

Un’importante novità ha coinvolto il Centro ricreativo e sportivo “H-Zone” di Alba. Da qualche giorno infatti la Sala Prove musicale situata al suo interno è stata completamente rinnovata e ammodernata con nuove strumentazioni professionali dalla Cooperativa “Coesioni Sociali” di Alba, che ha in gestione i locali. Per dare a bambini e ragazzi di tutte le età la possibilità di conoscerla, “Coesioni Sociali” nell’ambito del progetto “Giovani Occasioni per Crescere” in collaborazione con la Fondazione Crc e con due esperti di musica, Marco e Francesco, propone tre nuovi workshop musicali completamente gratuiti rivolti ai bambini/e e ragazzi/e della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Presso i locali del Centro Giovanile prenderanno vita tre giornate all’insegna della musica. Esperienze coinvolgenti ed istruttive, momenti leggeri e divertenti e nozioni specifiche sui fondamenti della musica e sull’universo dell’acustica saranno i protagonisti dell’iniziativa.

Si comincia sabato 11 maggio dalle 15 alle 18 con il “Laboratorio Gioco in Musica” rivolto ai bambini della scuola primaria (età 6-11 anni) che proseguirà sabato 18 maggio, sempre dalle 15 alle 18: l’obiettivo di queste giornate sarà integrare divertimento e approccio alla musica attraverso giochi musicali di gruppo e stimolare creatività ed espressione individuale attraverso attività pratiche. Sabato 25 maggio dalle 15 alle 18 si terrà invece un “workshop di musica elettronica” rivolto a ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado (11-19 anni) per imparare le basi del beat making, della registrazione e dei software audio, l’universo dell’acustica e dell’elettroacustica. Per iscrizioni e informazioni è possibile consultare la pagina https://coesionisociali.it/giovani-occasioni-per-crescere-2/ .

La nuova Sala Prove inoltre è a disposizione di chi intenda utilizzarla per prove musicali o iniziative.