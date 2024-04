Note di successo per gli allievi del Liceo Musicale Da Vinci di Alba

La competizione, che si è svolta dal 16 al 20 aprile, nella sede dell'Associazione Musicale “Felice De Giardini”, è un evento che attrae giovani da tutta Italia.

La giuria, composta da eminenti figure del panorama musicale, vedeva alla direzione Artistica il Maestro Maurizio Barboro, oltre a Rocco Parisi, Rebecca Viora, Francesco De Santis, Angelo Ruggieri, Paolo Nagaoka, Laura Lanzetti.

I ragazzi del Da Vinci di Alba (22 nella categoria solisti e 5 formazioni, dal duo al quintetto) si sono esibiti il 17 aprile, e per alcuni di loro era la prima volta in una competizione, ma ciò nonostante hanno mostrato maturità e determinazione.

Primo premio assoluto (100/100) per Cecilia Patria, violoncellista, allieva del prof. Marco Allocco; primo premio (98/100) per Nicolò Ferrero, sax contralto, classe del prof. Alessio Mollo; primo premio (97/100) per Matteo Borio, chitarra, allievo prof. Nadia Conte; primo premio (95/100) per Paolo Boasso, marimba, classe prof. Valerio Petrantoni; primo premio (95/100) per Gabriele Martino, pianista, allievo del prof.Marco Battaglino; primo premio (95/100) per Matteo Borio e Viola Caratto, duo chitarra, classe prof. Nadia Conte; primo premio (95/100) per Riccardo Occhetti, Pietro Mattei, Nicolò Ferrero, Pietro Marchisio, quartetto jazz, preparati dai prof. Silvia Storchi clarinetto e Valter Protto pianoforte.

Piazzamenti: secondo premio per Francesca Cavallo e Cecilia Patria, duo clarinetto e violoncello; Emanuele Giacò, Clara Smeriglio, Viola Caratto e Giacomo Vallino, quartetto chitarre; Rachele Spina, canto classe prof.ssa Agnese Bellini; Sofia Cocco, canto, classe prof.ssa Agnese Bellini; Federica Dellapiana, Matteo Boero Baroncelli, Gaia Siderot, Pietro Olivero e Martina Massa, quintetto flauti, classe prof. Mario Valsania; Riccardo Occhetti, clarinetto; Thomas Insinga, percussioni. Terzo premio per: Clara Smeriglio, chitarra, Emanuele Giacò, chitarra, Beatrice Bianco, canto, classe prof. Sergio Daniele; Xhesika Babaj, canto, classe prof. Agnese Bellini; Giorgia Porro, canto, classe prof. Sergio Daniele; Rianna Radu, pianoforte, prof.Battaglino; Pietro Mattei, clarinetto; Rachele Spina, pianoforte prof.Battaglino; Chiara Barbero, violino, classe prof. Daniele Lercara; Giulia Timis, sax contralto. Quarto premio per : Anna Bunescu, canto; Valentina Cabutto, canto, classe prof.Sergio Daniele; Rianna Radu, canto; Ana Vilhem, canto, classe prof. Agnese Bellini; Adele Truffa Giachet, violino, classe prof. Daniele Lercara.

Questa iniziativa promossa da alcuni insegnanti del Liceo Musicale è mirata ad offrire esperienze stimolanti per i giovani strumentisti, contribuendo alla loro crescita personale e artistica.

Il clima della competizione è stato estremamente accogliente, permettendo ai ragazzi di esprimersi al meglio e di sperimentare l'emozione di suonare di fronte a giuria e pubblico.