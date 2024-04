A Neviglie è nata "Cru", l'enoteca comunale con dodici produttori

Una festa, un momento di incontro, ma anche un primo passo per programmare una parte del futuro turistico ed enogastronomico di Neviglie. Domenica 21 aprile è stata inaugurata "Cru", l'enoteca comunale. Nonostante il tempo incerto, tanta gente tra curiosi, concittadini e autorità hanno partecipato all'iniziativa. "Siamo molto orgogliosi di questa struttura che contribuirà ad aumentare l'eccellenza enologica ed enogastronomica del territorio. Desideriamo che diventi una vetrina, ma anche un punto aggregativo e di riferimento per la comunità e per le realtà che operano nel settore vinicolo e rurale. Un augurio di buon lavoro al gestore Massimiliano Faralli", ha commentato il sindaco Corrado Benotto.

Dodici le cantine che fanno parte del progetto: Cantina Baricchi, Cantina Bera, Cantina Fratelli Bongioanni, Cantina Cà Foja d’or, Cantina del Cavaliere, Cantina Beccaris, Cantina Garbarino, Cantina Moranda, Cantina Fratelli Rapalino, Cantina Sarotto, Cantina Sergentin, Cantina Valun.