Un vasto programma tra cerimonie, sfilate, iniziative e momenti conviviali: questa l'essenza del raduno degli Alpini in Langa che ha avuto come cornice Cravanzana per due giorni (sabato 20 e domenica 21 aprile). Grande la partecipazione e l'entusiasmo con numerosi comuni di Langhe e Roero insieme alla sezione di Cuneo.

Non sono mancati i momenti di musica con le bande, ma anche un pranzo insieme che è stato particolarmente gradito.