La sede del Politecnico a Mondovì protagonista alla Planet Week

Il prossimo 24 aprile alle ore 14.00 la sede monregalese del Politecnico di Torino ospiterà l’evento “L’evoluzione del packaging e il futuro dell’Agrifood: sostenibilità della filiera e del prodotto alimentare” , organizzato dal Politecnico di Torino nell’ambito della Planet Week, una settimana di appuntamenti voluta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con il programma di comunicazione sui cambiamenti climatici “Connect4Climate” della Banca Mondiale, a corredo al G7 dedicato a Clima, Energia e Ambiente che si terrà dal 28 al 30 aprile a Venaria Reale.

Dopo i saluti istituzionali di Giuliana Cirio (direttrice generale di Confindustria Cuneo) e di Stefano Sacchi (vicerettore per la Società, la Comunità e per l’Attuazione del programma del Politecnico di Torino), interverranno Alberto Frache (Politecnico di Torino, “Il packaging nell’economia circolare”), Amina Pereno (Politecnico di Torino, “Packaging alimentare: la sostenibilità tra presente e futuro”) e Danilo Demarchi (Politecnico di Torino, “Tracciabilità, rintracciabilità e IoT per la sostenibilità del prodotto alimentare”). Farà seguito una tavola rotonda moderata da Francesca Martino di Confindustria Cuneo, alla quale prenderanno parte diversi esponenti del mondo dell’impresa e della formazione per la sostenibilità e in particolare: Giancarlo Cardone (docente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Cigna-Baruffi-Garelli” di Mondovì), Mariangela Lombardi (docente ordinaria di Scienza e Tecnologia dei materiali del Politecnico di Torino), Fiorella Perrucci (Centro studi per l’economia circolare, CONAI), Agostino Rossetto (sustainability director NISSHA Metallizing Solutions Srl), Alessio Testa (direttore Generale BEST Srl), Franco Vurchio (direttore stabilimento Dentis Recycling Italy Srl). Le conclusioni saranno affidate a Giuliana Mattiazzo, vicerettrice per l’Innovazione scientifico-tecnologica del Politecnico di Torino.