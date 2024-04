L'Inter vince lo scudetto e a Sale Langhe il parrocco suona le campane a festa [VIDEO]

Ieri sera l'Inter di Simone Inzaghi ha conquistato il ventesimo scudetto, facendo esplodere la festa non solo a Milano, ma in tutta Italia.

E a Sale delle Langhe, piccolo comune che conta meno di 500 abitanti, il parroco, don Aldo Galleano, tifoso da sempre dei nerazzurri, ha fatto risuonare le campane a festa.

"Ieri sera sono andato a vedere la partita con alcuni amici e alla fine del derby sono andato subito in parrocchia per suonare le campane. Era già tardi, spero di non aver disturbato nessuno, sono da sempre tifoso dell’Inter.”

Così don Galleano ci racconta dello speciale festeggiamento avvenuto a Sale delle Langhe dove, già nel 2021, aveva suonato le campane per lo scudetto.

Ecco il video girato dall'amico Ivan: