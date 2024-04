Valdieri, iniziano i lavori per la posa della fibra ottica

Inizialmente programmato per lunedì e poi rimandato di qualche giorno a causa del maltempo, dovrebbero partire finalmente domani, mercoledì 24 aprile, i lavori per la posa della rete di telecomunicazioni in fibra ottica a Valdieri.

I cantieri sono gestiti da Open Fiber, società che si è aggiudicata il lotto piemontese del bando sovvenzionato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I cantieri interesseranno numerose e vie e piazze comunali. Nello specifico i lavori inizieranno da Piazza della Resistenza a Valdieri.

"La maggior parte dei lavori – fa sapere il Comune – verranno effettuati attraverso l’utilizzo della tecnologia della microtrincea, che non comporta la necessità di chiudere la strada in su cui si va a intervenire. Ciò non vuole però dire che non ci saranno disagi alla popolazione in quanto i lavori comporteranno comunque la presenza di uomini e mezzi sulle sedi stradali. In alcuni casi poi si dovrà comunque procedere a vietare la sosta, se non addirittura alla chiusura della carreggiata".