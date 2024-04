Astm approva i conti 2023: per il gruppo delle autostrade fatturato a oltre 4 miliardi

Si è riunita oggi, 23 aprile, in data odierna l’assemblea ordinaria degli azionisti di Astm Spa, tra i principali player infrastrutturali a livello internazionale nella gestione di concessioni autostradali, nella progettazione e costruzione di grandi opere e nella tecnologia applicata alla mobilità, gruppo che controlla, tra le altre, la società autostradale Asti Cuneo Spa, concessionaria dell'A33.

L'assemblea degli azionisti ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile di 18,9 milioni di euro, e ha preso atto del Bilancio Consolidato 2023, che registra un volume d’affari pari a oltre 4 miliardi di euro, un EBITDA di 1.888,6 milioni di euro e un utile netto di 188,4 milioni (nel 2022 il Gruppo aveva dichiarato ricavi per 3,4 miliardi di euro, con un Ebitda di 1,3 miliardi e un utile netto di 40 milioni), nonché della Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario per il 2023.

L’assemblea degli azionisti ha, inoltre, confermato nella carica di presidente Angelino Alfano e in quella di vice presidente Franco Moscetti.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell’assemblea odierna, ha confermato l’ingegner Umberto Tosoni quale amministratore delegato della società.

Il Consiglio, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, risulta composto dai seguenti 9 membri:

1. ALFANO Angelino (Presidente)1

2. MOSCETTI Franco (Vice Presidente)1

3. TOSONI Umberto (Amministratore Delegato)

4. BIMA Caterina

5. GAVIO Beniamino

6. MION Stefano

7. PECCHIO Luca

8. PELLEGRINI Andrea1

9. VASQUEZ Federica

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del Decreto legislativo n. 58/98 e dall’articolo 2 del “Codice di Corporate Governance” in capo agli amministratori Angelino Alfano, Franco Moscetti e Andrea Pellegrini, ha provveduto a costituire al proprio interno i seguenti Comitati che risultano così composti:

Comitato Controllo e Rischi

- PELLEGRINI Andrea (Presidente)

- ALFANO Angelino

- MION Stefano

Comitato Remunerazione

- MOSCETTI Franco (Presidente)

- ALFANO Angelino

- BIMA Caterina

Comitato Sostenibilità

- PELLEGRINI Andrea (Presidente)

- BIMA Caterina

- VASQUEZ Federica

I curriculum dei Consiglieri sono disponibili sul sito della Società (www.astm.it - sezione Governance-organi sociali).

Il Consiglio ha infine confermato, previo parere del Collegio Sindacale, il dott. Alberto Gargioni, attuale CFO della società, quale “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

IL GRUPPO

Presente in 15 Paesi e con circa 17.000 dipendenti e collaboratori, Astm opera in tre principali aree: la gestione di infrastrutture autostradali (concessioni), la progettazione e costruzione di grandi opere (EPC - Engineering, Procurement and Construction) e tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Nell’area delle concessioni, il gruppo è il secondo operatore privato al mondo nella gestione di infrastrutture autostradali con un network di circa 6.200 km di rete, di cui oltre 1.400 km in Italia, 4.700 km in Brasile attraverso la società quotata EcoRodovias e 84 km nel Regno Unito attraverso la partecipata Road Link.