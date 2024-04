Arriva a Cuneo l'iniziativa Clean up hike The North Face per ripulire i sentieri dai rifiuti

Se prendessimo tutte le bottiglie di plastica e le lattine di bibite disseminate ogni anno in Europa e le impilassimo una sull’altra, formerebbero una montagna alta circa 10.000 volte più del Monte Bianco, la vetta più alta d'Europa. Il rapporto Litterbug 2.0 2023 a cura di Policy Exchange nel Regno Unito, ha infatti rilevato che in Europa vengono abbandonati circa 243 milioni di bottiglie di plastica e lattine non alcoliche all'anno.

Con un'altezza media di 20 cm, questi oggetti raggiungerebbero un'altezza di 48,6 milioni di metri se impilati uno sull’altro - 10.103 volte più dell’altezza del Monte Bianco. Un dato impressionante che conferma quanto diffusa sia la pessima abitudine di abbandonare rifiuti nella natura.

Lo scorso anno, The North Face ha messo a punto una serie di iniziative che hanno portato alla pulizia di oltre 6.500 km di sentieri in tutta Europa e nel 2024 tornerà per fare di più.

Con il coinvolgimento di tutti i membri della community atleti, ambassador e consumatori, i CLEAN UP HIKE tornano in occasione dell’Earth Week.

L’iniziativa Clean-Up-Hike prevista a Cuneo è in programma per sabato 27 aprile. L'escursione sarà condotta da guide escursionistiche ambientali, ricercatori ed esperti delle attività sportive in montagna.

Questo il programma della giornata: Ritrovo ore 9 a Cuneo, presso il negozio The North Face di corso Nizza 31. Ritrovo ore 10.00 a Entracque, Chiesa di Sant'Antonio, con ritorno alle auto previsto per le ore 15.30-16

Percorso: Semplice anello, piuttosto vario come ambienti attraversati, di grande fascino e con ottimo panorama. Si transiterà dalla gola delle Gorge della Reina e dallo splendido bosco di conifere del Colletto della Lausa. Lungo il percorso avremo modo di apprezzare le fioriture primaverili.

Per maggiori informazioni sul calendario dei CLEAN UP HIKE e per iscriversi agli appuntamenti: https://www.thenorthface.it/earth-day.html