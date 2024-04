Elezioni, a Ceva apre la sede elettorale a sostegno del candidato Fabio Mottinelli

La lista “Ceva in Comune – Mottinelli Sindaco” aprirà una sede temporanea in via Marenco 59 nei locali dell’ex edicola Zucco.

L’inaugurazione avverrà nella mattinata di domenica 5 maggio.

"Abbiamo deciso, - afferma il candidato Fabio Mottinelli - oltre agli incontri con le associazioni e nelle varie località di Ceva, di offrire questo ulteriore punto d’incontro, uno spazio che si propone di essere fulcro per l'ascolto attivo e la raccolta di idee, suggerimenti e prospettive da parte di tutti coloro che lo vorranno.



Vogliamo aprirci al confronto con i cittadini e fare politica tra la gente, un’abitudine che continueremo anche dopo l’8 e il 9 giugno. Sappiamo benissimo quanto la nostra comunità sia complessa, per questo servono voci e punti di vista differenti e dopo le tante chiacchierate informali possiamo accogliere in un luogo fisico i cittadini che vorranno liberamente interessarsi al bene comune portando opinioni e suggerimenti per questo nuovo progetto".