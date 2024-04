Volley femminile: il punto sulle squadre Lab Travel Honda Cuneo

Si chiude in positivo la settimana di gare dei gruppi griffati Lab Travel Honda Cuneo: torna in auge la Serie C, che guadagna punti preziosi in ottica play-out; proseguono imperterrite Under 18, Under 16 e Under 13, che puntano a chiudere la stagione da capoliste; Under 14 e Under 12 portano a casa 1 punto a testa, in una battaglia senza esclusione di colpi.

La Serie C dei Coach Giordanetto-Guerriero sigla una buona prestazione nella sfida contro la formazione del Canavese Ivrea Volley, attualmente in ultima posizione in classifica. Le atlete cuneesi entrano in campo con decisione e portano a casa la vittoria in tre set, conquistando nuovi punti fondamentali in ottica play-out. L’ottimo risultato della settimana deve essere un punto di partenza per fare bene anche nelle ultime partite, che si preannunciano complicate; le biancorosse dovranno mettere in campo tutto quanto imparato nel corso dell’anno per poter arrivare al meglio alla fase play-off. Con questo risultato le ragazze occupano il 12° posto della classifica guidata da Finimpianti Gp Rivarolo Volley e dai suoi 59 punti. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 27 aprile, ore 18:30, sul campo del Mv Impianti Bzz Piossasco Volley.

[Canavese Volley Ivrea - Lab Travel Honda Cuneo 0-3 (16-25 / 12-25 / 20-25)]

Con la vittoria per 3-0 contro la formazione del Club76 Playasti, l’Under 18 dei Coach Lamberti-Frison consolida la 2° posizione nel girone 3°/6° posto. La sfida finale contro la formazione del Monvi Lpm Bam è fondamentale, non tanto per recuperare sulle avversarie, al momento capoliste del girone, quanto piuttosto per riprendersi dalla sconfitta della partita di andata e concludere al meglio la stagione. L’appuntamento è per martedì 23 aprile, ore 21:00, presso la Palestra Ex Media 4 di Cuneo.

[Lab Travel Honda Cuneo - Club76 Playasti 3-0 (25-15 / 25-21 / 25-18)]

L’Under 16 continua a macinare punti; dopo una prima parte di stagione titubante, le atlete dei Coach Lamberti-Frison danno un giro di vite alle loro prestazioni e mettono in campo una pallavolo di alto livello, imponendosi come capoliste nel girone 8°/16° posto. La partita contro la formazione de L’Alba Volley Junior sembra un film in due tempi: la prima parte vede le padrone di casa prendere il comando e portarsi in vantaggio per 2-0. Nel secondo tempo, però, le biancorosse perdono lucidità e permettono alle avversarie di recuperare terreno, riaprendo le sorti del match; ancora una volta, quindi, si giunge al tanto temuto tie-break: una lotta punto a punto chiusa sul filo del rasoio dalle cuneesi, che non hanno intenzione di vedere interrotto il filotto di sei vittorie consecutive. L’ultima partita di Campionato le vedrà scontrarsi contro la formazione dell’Asd Centallo Volley, domenica 28 aprile alle ore 10:30, presso la Palestra Ex Media 4 di Cuneo.

[Lab Travel Honda Cuneo - L’alba Volley Junior 3-2 (25-14 / 25-14 / 23-25 / 21-25 / 15-12)]

L’Under 14 si presenta alla partita contro la Vbc Savigliano, fondamentale per stabilire la 2° classificata del girone, un po’ titubante. Le atlete dei Coach Guerriero-Peano, infatti, non riescono a entrare in partita e nei primi due parziali si trovano completamente in balia del gioco avversario. Proprio quando le cose si fanno disperate, però, le cuneesi tirano fuori le unghie e mostrano ciò di cui sono veramente capaci; ribaltano l’andamento del match e con una grande prestazione di tutta la squadra (menzione particolare per Marta Orsi, decisiva al servizio in tutti i parziali) riescono a strappare il tie-break alle saviglianesi. Il 5° set parte bene, ma poi le cuneesi hanno un calo fisico e mentale e cedono sul 15-7, portando a casa un solo punto. 3° posizione quindi nel girone 9°/16° posto e 11° posizione nella classifica provinciale. Un risultato sicuramente da festeggiare, visti soprattutto gli infortuni dell’ultimo periodo, che non hanno permesso alla squadra di giocare al massimo delle proprie potenzialità. Campionato giunto al termine quindi per la giovane formazione cuneese Under 14, che si appresta però a vivere una nuova esperienza fuori casa, il Torneo di Primavera di Carcare; due giorni di pura pallavolo in cui 8 squadre Under 14, provenienti da diverse zone d’Italia, si scontreranno per portare a casa il titolo di vincitrice della 5° edizione del Torneo.

[Vbc Savigliano - Lab Travel Honda Cuneo 3-2 (25-13 / 25-11 / 24-26 / 15-25 / 15-7)]

L’Under 13 porta a casa la finale di andata per il 13°/14° posto, contro la formazione del Pvb Bosca Canelli. Guidate dai Coach Guerriero-Peano, le giovani biancorosse partono deconcentrate, regalando il primo set alle avversarie; poi, però, riescono a invertire la rotta e, aiutate dalle indicazioni dei Coach in panchina, portano a casa 3 punti netti. La gara di ritorno è prevista per Domenica 28 aprile, ore 15:00, presso il Palasport di Canelli.

[Lab Travel Honda Cuneo - Pvb Bosca Canelli 3-1 (22-25 / 26-24 / 25-15 / 25-19)]

L’Under 12 gioca la sua prima partita-maratona: in una battaglia di ben 5 set contro la formazione del Volley Valle Po Bianca, le giovanissime delle Smart Coach Marro-Zaccaro non permettono alle avversarie di averla vinta tanta facilmente. Punto a punto, set dopo set, si arriva al tie-break, un’esperienza nuova per le piccole pallavoliste in erba Lab Travel, che cedono alle avversarie, ma non senza lottare. Attualmente in 9° posizione in classifica, le cuneesi si preparano al prossimo appuntamento, in programma per Martedì 30 aprile, ore 17:30, in casa delle atlete del Villanova Volley Bam.

[Volley Valle Po Bianca - Lab Travel Honda Cuneo 𝟑-𝟐 (20-25 / 25-13 / 20-25 / 25-18 / 15-9)]

Ecco di seguito gli appuntamenti della settimana:

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟑/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟖: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - MONVI LPM BAM

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟕/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟑𝟎

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂: MV IMPIANTI BZZ PIOSSASCO - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palasport Camusso - Cumiana

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟖/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟔: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - ASD CENTALLO VOLLEY ROSSA

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟖/𝟎𝟒

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟑: PVB BOSCA CANELLI 13 - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palasport – Canelli