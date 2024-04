Gli alunni della primaria di Sale delle Langhe a lezione con lo scultore Ivano Ghiglia

Mattinata costruttiva alla Scuola Primaria di Sale delle Langhe, il 22aprile, grazie all’intervento di un grande scultore talentuoso, Ivano Ghiglia.

“Orgoglioso di essere artigiano” è quanto traspare dalle parole dell’artista quando spiega ai bambini il suo lavoro nel settore della scultura e della lavorazione della pietra.

Infatti predilige le pietre locali, dai marmi monregalesi alla pietra di Langa, però scalfisce anche il pregiato marmo bianco di Carrara.

Scalpelli, martelli, compasso sono gli strumenti che permettono ad Ivano di realizzare le proprie sculture.

Ha intrattenuto per un paio d’ore i bimbi, anche i più piccoli, raccontando che il suo mestiere è frutto di tanto impegno e creatività.

Già da bambino amava il mondo dell’arte e aveva anche una dote naturale nel trasformare elementi grezzi in forme armoniose.

I suoi genitori lo hanno supportato e consigliato di seguire il suo talento per essere, com’è oggi, un appassionato scultore.

E come dice San Francesco d’Assisi: “Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e con la sua testa e con il suo cuore è un artista!”

Le insegnanti e i bimbi ringraziano di cuore Ivano Ghiglia per aver dedicato un po' del suo tempo a raccontare com’è importante per ognuno di noi trasformare i propri sogni in realtà con tenacia e molta passione.

Questo intervento è anche parte integrante di un progetto “Orientamento precoce, valore del Talento e Conoscenza del Sé” che gli alunni delle classi quarta e quinta stanno svolgendo in collaborazione con il cfp di Ceva.