Nuova casetta dell’acqua a Busca e San Chiaffredo di Tarantasca

San Chiaffredo, una casetta dell’acqua in via don Agnese: un contributo all’ambiente e un risparmio per i cittadini! È stata installata a San Chiaffredo, in Via don Agnese, in prossimità della struttura Polivalente, della Banca Cassa di Risparmio di Fossano e della Parafarmacia Molineris, una nuova casetta dell’acqua installata dalla ditta Acuasana s.a.s. di Orusa Danny e C, ditta locale, la quale ha sottoscritto una Convenzione con il Comune di Tarantasca.

Il servizio, voluto dalle Amministrazioni Comunali di Tarantasca e Busca, comproprietarie dell’area, è rivolto a tutti i cittadini della popolosa frazione ma anche da altri utenti esterni che ne vogliano usufruire. Si tratta di un distributore di acqua microfiltrata e refrigerata, sia in forma naturale che addizionata di anidride carbonica, di ottima qualità, controllata e pulita.

La postazione di distribuzione dell’acqua a “km zero” rappresenta un importante contributo all’ambiente e un risparmio per i cittadini. L’acqua è prelevata dall’acquedotto comunale ed è depurata e controllata da un impianto interno Acquasana. L’acqua è disponibile, tramite un doppio erogatore, sia in versione naturale al costo di 0,04 euro al litro, sia in versione frizzante al costo di 0,06 euro al litro: un prezzo contenuto, di tre-quattro volte inferiore all’acqua venduta in bottiglia, tenendo in considerazione anche il notevole risparmio di plastica. L’impianto sarà a giorni operativo e funzionerà 24 ore su 24.

Per l’utilizzo si potrà pagare con monete o con una tessera ricaricabile dal costo di 10 euro, che si può ottenere dalla prossima settimana presso la Tabaccheria “Tabacchi e Papiri” di Curetti o inviando una mail a info@acquasana.com o telefonando al numero 0171 944684.