Cuneo, al Museo Diocesano la riunione del comitato di quartiere centro storico: focus sui giardini Fresia

Nella bellissima sala del Museo Diocesano di Cuneo, il Comitato di Quartiere per il Futuro del Centro Storico ha tenuto la prima delle assemblee aperte ai residenti e a tutti i cittadini.



L’assemblea era dedicata in particolare modo ai Giardini Fresia. La riunione avrebbe dovuto essere ospitata all’interno dei Giardini, ma il meteo non lo ha permesso. Nei prossimi mesi il Comitato organizzerà altre assemblee nelle zone più sensibili del quartiere, in modo da poter raccogliere i residenti di diverse zone.



Tutti i membri del Comitato per il Futuro del Centro Storico sono concordi nel ritenere utile organizzare le assemblee pubbliche in modo diffuso sul territorio interessato. Poter essere presenti in tutte le zone come prima cosa, ma anche per coinvolgere un maggior numero di residenti a confrontarsi e a riflettere su criticità e potenzialità del quartiere, elaborando proposte e nuove idee da indirizzare all’attenzione dell’amministrazione.



Nell’incontro di martedì 23 aprile è stato presentato il progetto ViviAMO i Giardini Fresia. Progetto nato dopo essersi confrontati con l’amministrazione, con i responsabili della sicurezza nel Comune di Cuneo, con diverse associazioni e dopo un incontro fruttuoso con una sociologa esperta di spazi urbani.



ViviAMO i Giardini Fresia è il primo dei progetti che il Comitato ha pensato per ridare vita agli storici giardini, già sede dello storico zoo, e spazio vissuto da molte generazioni di cuneesi, al quale sono affezionati. In continuità con il direttivo che li ha preceduti, con una mostra sulla storia dei Giardini e un bel progetto in collaborazione con l’Istituto Bianchi Virginio.



Il nuovo progetto ViviAMO i Giardini Fresia prevede una serie di appuntamenti di diversa natura. Eventi musicali, spettacoli di magia, iniziative di pulizia e sensibilizzazione ambientale, fotografia, laboratori per bambini e famiglie e iniziative sociali. Gli eventi saranno il mezzo per perseguire i diversi obiettivi che il Comitato del Centro Storico, con i residenti, si è prefissato. Valorizzazione culturale e naturale, promuovere i giardini come patrimonio di Cuneo, elevandone il ruolo storico e verde urbano.



Nell’assemblea Gerardo Pintus, membro del direttivo del Comitato ha ripercorso l’intera storia dei Giardini, il pubblico ha così potuto rendersi conto di quanto preziosi siano per la città. Promozione dell'arte e della cultura, stimolare interesse culturale attraverso eventi vari, dalla musica alla fotografia, arricchendo il dinamismo culturale della città. Sensibilizzazione ambientale per favorire comportamenti eco-sostenibili con iniziative che evidenziano l'importanza della cura degli spazi verdi e urbani. Inclusione e coesione comunitaria così da creare spazi di incontro che promuovano integrazione sociale e partecipazione attiva di tutta la comunità.



Contrasto al degrado urbano, rivitalizzare le aree soggette a degrado, rendendole luoghi sicuri e vivaci per il ritrovo cittadino. Stimolo alla creatività, sostenere l'espressione creativa e l'innovazione, incoraggiando nuove forme artistiche e culturali sia nei bambini, nei ragazzi e negli adulti. Risposta ai bisogni comunitari nell’ascolto e nell’agire in risposta alle

esigenze locali, migliorando la qualità della vita urbana e rafforzando il senso di appartenenza. Aumento della sicurezza: permettere alla cittadinanza di riappropriarsi di uno spazio che ritorna ad essere sicuro e vivibile, anche per i più piccoli.



Durante la serata è stato presentato il primo evento del 5 maggio: evento organizzato dal Comitato di Quartiere per il futuro del Centro Storico in collaborazione con l’associazione CALZAPP PIJANSACHET:

"Nella Storia di Cuneo", evento gratuito con ritrovo ore 9.45 ai Giardini Fresia e visita guidata, con l’esperta Laura Marino, nel cuore del Centro Storico di Cuneo, creata appositamente per l’evento, alla ricerca delle curiosità dei tempi passati.



Durante la visita ognuno potrà contribuire alla pulizia delle zone del quartiere su cui si snoda il percorso, grazie al contributo dei volontari di Pijansachet.



ore 11 circa - Al rientro ai Giardini Fresia aperitivo offerto dagli esercenti del Centro Storico



Grazie alla presenza degli Assessori Cristina Clerico e Gianfranco Demichelis, l’amministrazione ha potuto condividere con il pubblico presente la presenza di un nuovo progetto che prenderà forma per gli storici Giardini Fresia, previsto con tempistiche di medio-lungo termine, ma già avviato, con la collaborazione di architetti esperti e affermati.



La questione sicurezza, migliorata negli ultimi mesi, grazie alla presenza delle telecamere e al presidio delle forze dell’ordine è sempre all’ordine del giorno negli incontri tra prefettura, questura e amministrazione.



Nei prossimi mesi, gli incontri organizzati dal Comitato per il Futuro del Centro Storico si rivolgeranno ai residenti di Piazza Boves, Piazza Virginio e Largo Caraglio.