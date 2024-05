Svelata la squadra dei candidati della Lega alla presenza di Salvini: “Tornerò a Fossano a festeggiare la vittoria” [FOTO E VIDEO]

In centinaia al Castello degli Acaja nel giorno di Matteo Salvini a Fossano. Tanti i temi trattati dal segretario della Lega dopo una mattina dedicata al tema delle infrastrutture in un convegno con Anas sulle opere in essere in provincia di Cuneo: tra tutti la variante di Demonte, il tunnel di Tenda e la tangenziale di Fossano con quattro arcate su cinque che verrano riaperte il 31 maggio.