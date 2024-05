“Limone, il turismo è tradizione”: lunedì 6 maggio il candidato sindaco Chiera presenta la squadra

Lunedì 6 maggio alle ore 21 al Teatro Alla Confraternita di Limone Piemonte si terrà la presentazione della squadra del candidato sindaco Piergiorgio Chiera.

L'agente immobiliare è già stato primo cittadino dal 1995 al 1999. Ci riprova con una lista civica “per ripartire insieme e per tornare a innamorarci del nostro paese”.

Piergiorgio Chiera è titolare dell'immobiliare Chiera in via Roma, da sempre si occupa di organizzazione eventi e manifestazioni locali, come i concerti sul Lago Terrasole. La famiglia ha avuto per 40 anni la farmacia a Limone Piemonte.

La squadra si presenta per un confronto e proposte con la cittadinanza: “La vostra visione conta!”