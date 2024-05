Bra introduce il Daspo urbano: zone vietate della città a chi provocherà degrado

Nell’ultimo Consiglio comunale di Bra è stato introdotto il Daspo urbano, votato all’unanimità dall’assemblea.

Biagio Conterno, vicesindaco e assessore alla polizia locale, spiega: "Si tratta di un nuovo strumento a disposizione della polizia locale, caldeggiato anche dalla minoranza, che permetterà di ottenere maggiori risultati nel controllo del territorio e nel mantenimento dell'ordine pubblico. Abbiamo modificato il regolamento di polizia urbana con l'introduzione di alcuni nuovi articoli che indicano le vie, le piazze e le aree in cui comportamenti di degrado e di inciviltà saranno puniti anche con il divieto di accedervi nuovamente per un periodo di tempo a seconda della gravità del reato, fatte salve le altre misure sanzionatorie".

Il Daspo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) nasce come strumento per contrastare la violenza negli stadi, per essere poi esteso a tutti i casi in cui un soggetto è ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico.

Ma non finisce qui: "La maggioranza ha condiviso la richiesta della minoranza di procedere celermente nei prossimi mesi alla redazione di un nuovo regolamento di polizia urbana che sostituisca del tutto quello ancora in vigore, che risale al 1935. Questo conterrà in particolare norme di igiene urbana e di decoro urbano, oltre che regole di convivenza civile e prescrizioni varie (rumori molesti, ecc.)", aggiunge il vicesindaco.