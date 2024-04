Saluzzo, tavola rotonda promossa dall’associazione “Liberalmente giovani” su cultura e sviluppo

Avrà luogo a Saluzzo il prossimo martedì 30 aprile, alle ore 18.30, presso la sala del Bar Vittoria, un incontro di grande rilevanza culturale e strategica per la città di Saluzzo e il suo sviluppo futuro.

L'evento, intitolato "Cultura e Sviluppo: strategie e proposte per Saluzzo", è promosso dall'Associazione "Liberalmente Giovani" e rappresenta un'occasione unica per approfondire temi di fondamentale importanza per la crescita e il benessere della comunità locale.

Tra i partecipanti che interverranno durante la serata, si annoverano:

Alessia Avena : Esperta in percorsi turistici e culturali del territorio, che presenterà interessanti prospettive per valorizzare le risorse di Saluzzo.

Sara Piana : Affronterà la sfida di un turismo accessibile a tutti, un tema di grande attualità e importanza sociale.

Massimo Striglia : Condividerà l'opera geniale e caritatevole delle Rosine tra Saluzzo e Torino, con la partecipazione eccezionale di Madre Ausilia Concas, rappresentante dell'Istituto delle Rosine.

Alessandro Allisiardi : Approfondirà lo stato dell'arte della comunità energetica, offrendo spunti preziosi per lo sviluppo sostenibile.

Benedetta Boscolo e Diego Fissore : Giovani promesse che porteranno le loro visioni e proposte per il futuro di Saluzzo.

Gli interventi saranno moderati da Sara d'Amario, figura di primo piano nel panorama artistico e culturale nazionale.

La serata si concluderà con i saluti finali di Allegra Alachevic, che chiuderà l'incontro con un messaggio di speranza e incoraggiamento per il futuro della città, muovendo dal ruolo del manager culturale.

L'organizzazione dell'evento è affidata all'Associazione "Liberalmente Giovani", che si impegna costantemente per favorire il dialogo e lo sviluppo del territorio.

Per ulteriori informazioni e contatti stampa, si prega di contattare l'Associazione "Liberalmente Giovani" sui social (Instagram o Facebook) all'indirizzo email: [email: liberalmentegiovanisaluzzo@gmail.com].