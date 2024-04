GT Sicurezza sul lavoro al fianco del Cuneo Volley

Si lavora e opera in totale sicurezza al Cuneo Volley grazie alla collaborazione con GT Sicurezza sul lavoro.

Grazie all’esperienza e alla professionalità dell’Azienda di consulenze di Gabriele Testa, il Club cuneese può garantire uno svolgimento in piena sicurezza dei propri eventi, vicini e lontani dal campo da gioco. Per siglare questa collaborazione, hanno fatto visita alla sede sita a Monasterolo di Savigliano i giocatori Charalampos Andreopoulos ed Edoardo Colangelo.

«Sono da sempre un appassionato ed un giocatore di pallavolo e sono orgoglioso di poter affiancare il mio nome a quello della nostra azienda alla pallavolo cuneese, in campo come nella sicurezza bisogna fare squadra ed affrontare tutti assieme le difficoltà, solo così si esce vincitori in campo e nella vita.» - dichiara Gabriele Testa di GT Sicurezza.

La GT Sicurezza sul lavoro s.r.l costruisce la sicurezza in base alle esigenze dei clienti. Ognuno ha necessità differenti per questo l’azienda di consulenze si preoccupa di conoscere ogni sfaccettatura del loro lavoro e capire cosa veramente serve.

I sopralluoghi sono fondamentali. Dopo una breve intervista telefonica col datore di lavoro o di chi ne fa le veci, per capire ed inquadrare le loro necessità, GT Sicurezza si reca sul posto per conoscere l’azienda o l’attività. Parlare con i dipendenti per capire e conoscere le loro preoccupazioni e le loro abitudini lavorative è un aspetto importante e per nulla scontato.

Servizi erogati:

redazione dei documenti di valutazione rischi (DVR)

redazione piani di sicurezza cantiere (PSC-POS)

redazione privacy (GDPR)

coordinazione cantieri CSP/CSE

HACCP

RSPP esterno

RLST

DPO

corsi di formazione per la sicurezza

medicina del lavoro