A Ceva la seconda edizione di "Correndo con la Croce Bianca"

La Croce Bianca di Ceva annuncia la seconda edizione di "Correndo con la Croce Bianca", una corsa ludico motoria non competitiva organizzata in collaborazione con GSD Val Tanaro e con il contributo di AVIS Ceva, nonché di Gone, Azimut, Bar Roma Bagnasco, Molino Zanone, Estetica Monica e Acqua San Bernardo.